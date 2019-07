L’8Gallery si rifà il look, al via il restyling del centro commerciale: il progetto [FOTO]

Sono partiti i lavori di restyling totale del Centro Commerciale 8Gallery che in 10 mesi restituiranno alla città di Torino uno spazio rinnovato all’interno dell’edificio storico Lingotto. Un importante progetto di ampliamento e ristrutturazione, fortemente voluto dalla Proprietà - AXA Investment Managers Real Assets e Pradera – con un investimento di oltre 20 milioni di euro, che offrirà 8.000 metri quadri di nuovi spazi di qualità per shopping, relax e divertimento e, per la prima volta, permetterà l’apertura di medie superfici che andranno a completare l’offerta merceologica del Centro.