La piazzetta di Borgo Rossini è ancora allagata, protestano i residenti

Il sole è tornato a splendere su Torino da almeno due giorni ma, a quanto pare, non è riuscito a far evaporare tutta la pioggia scesa nella giornata di lunedì: l'ex fontana della piazzetta di Borgo Rossini (all'incrocio tra via Reggio, via Catania e via Pisa), da tempo riconvertita a punto di incontro per i cittadini e molto frequentata dalle famiglie soprattutto durante il periodo estivo, risulta infatti ancora allagata. A denunciarlo, attraverso un lungo post, è la pagina Facebook Social Street Borgo Rossini: “La nostra amata piazzetta – si legge - dove facciamo sempre (o meglio facevamo) giocare i bambini è impraticabile.

L'acqua sarà alta una spanna, iniziano ad esserci muffe qua e là, l'odore si sta facendo pungente e le persone che la sera passano di lì la usano come discarica”.

I residenti lamentano anche la scarsa pulizia dell'area e qualche difetto di costruzione: “Purtroppo – prosegue il post - sporcizia chiama sporcizia e chi si trova a passare di lì si sente quasi autorizzato a gettare bicchieri di plastica, cartacce o fazzoletti a terra o nell'acqua. La fontana è stata fatta male, manca uno scolo, va svuotata e va pulita perché bastano due gocce per trasformarla in un acquitrino, una pioggia un po' più forte invece la fa diventare una vera e propria latrina a cielo aperto”.

A rispondere alla segnalazione è la consigliera del Gruppo Misto di Minoranza in Circoscrizione 7 Angela Chiummento: “Il problema – spiega - è già stato segnalato più volte, insieme al rivestimento che si staccava. Mentre quest'ultimo è stato parzialmente sistemato con un rattoppo, lo scarico necessita di una manutenzione più accurata ed invasiva, dato che lo stesso è molto probabilmente intasato proprio dai residui della resina che si sbriciola. Farò un'ulteriore richiesta di intervento sperando che stavolta si trovi il modo di risolvere. La piazzetta è comunque inutilizzabile, tanto vale chiuderla per il tempo di fare i lavori”.

Le contromisure saranno immediate: "Domani pomeriggio - dichiara il presidente Luca Deri - la Circoscrizione 7 effettuerà un sopralluogo con una ditta per decidere l'intervento sullo scarico, che non mi sembra di tipo ordinario perché prevede lo smantellamento di parte della struttura".