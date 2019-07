Torino, nel 2018 oltre 6.500 abitazioni acquistate con il mutuo ipotecario (+5,6%)

A Torino, l'anno scorso, sono ancora aumentati del 5,6%, rispetto al 2017, gli acquisti di abitazioni fatti parte di persone fisiche ricorrendo a mutui ipotecari. Tanto che sono risultati 6.556 e pari al 50,8% delle transazioni attribuite a singoli individui dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e dall'Abi, l'associazione nazionale delle banche, principali erogatori dei finanziamenti.



A proposito, lo stesso Osservatorio Immobiliare ha rilevato che il capitale erogato dagli istituti di credito a persone fisiche per comprare casa nel comune di Torino nel 2018 è ammontato a 759 milioni di euro, il 9,1% in più rispetto all'anno precedente.

Minore di quello del capoluogo, invece, è stato l'incremento dei finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione nel resto della provincia di Torino, essendo risultato di 1,057 miliardi, il 5,1% in più. In quest'area, però, gli acquisti fatti con mutuo ipotecario sono stati 9.228, a fronte degli 8.703 del 2018 (+5,9%). Qui, tuttavia, la quota degli acquisti garantiti da ipoteca sono stati pari al 57,2% delle transazioni fatte da singoli individui.