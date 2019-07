Giachino lancia la petizione: "Appendino si dimetta per il bene di Torino"

Il forzista, sceso in piazza più volte quest'inverno con le "madamine" per il Sì Tav, scrive un appello alla prima cittadina a fare un passo indietro.

Giachino spiega come in questi tre anni Appendino e la maggioranza abbiano "fatto perdere a Torino grandi opportunità di crescita economica come la Olimpiadi Invernali 2026 e da ultimo il Salone dell’Auto". "Avete detto - aggiunge - ripetutamente NO alla TAV".