Tragedia in provincia di Verona, morti due torinesi in un tremendo incidente stradale

Tragedia nella giornata di oggi, giovedì 18 luglio, in provincia di Verona: due ragazzi torinesi sono morti e una terza persona è rimasta ferita in un tremendo incidente stradale.

Il fatto è avvenuto sulla superstrada 450, tra Lazise e Calmasino. I due deceduti sono stati travolti, dopo che erano scesi dalla loro auto per sostituire una gomma, con il mezzo regolarmente fermo sulla corsia di soccorso, dalla macchina guidata da un trentino di 64 anni, al cui fianco viaggiava la moglie.

Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri, che sono impegnati nelle indagini per capire cosa abbia prodotto lo schianto. Per fortuna la persona ferita, ricoverata all’ospedale di Verona, non sembra in gravi condizioni. Nulla da fare, invece, per i suoi due amici.

Un ragazzo è morto sul colpo, l'altro è deceduto durante le fasi di soccorso dei sanitari del 118 accorsi con l'elicottero, con il quale è stato trasportato all'ospedale di Verona, dove purtroppo i sanitari nulla hanno potuto per salvargli la vita.