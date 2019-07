Tav, la prefettura estende la zona rossa attorno al cantiere di Chiomonte: “possibili azioni aggressive”

La prefettura di Torino, attraverso un’ordinanza datata 18 luglio 2019, ha esteso la zona rossa attorno al cantiere di Chiomonte con limitazioni al traffico di persone e veicoli.

La decisione del prefetto arriva dopo la nota inviata dalla questura di Torino lo scorso 15 luglio che, in relazione a due eventi, il campeggio nazionale studentesco No Tav (al via oggi) e il Festival dell’Alta Felicità (a Venaus dal 25 al 28 luglio), parla di possibili “azioni di disturbo e forme di contestazione che potrebbero concretizzarsi con tentativi di avvicinamento al perimetro del sito di interesse strategico nazionale di Chiomonte”.

Il 27 luglio, inoltre, è in programma una manifestazione No Tav con una marcia verso il cantiere Telt di Chiomonte. In particolare, riguardo al campeggio studentesco, le forze dell’ordine non eslcudono che “l’appuntamento potrebbe essere utilizzato quale occasione per estemporanee iniziative a ridosso delle recinzioni con battiture sulle reti metalliche e azioni provocatorie nei confronti del personale delle forze di polizia impegnato nella vigilanza del sito, con possibili azioni aggressive, anche rappresentate dal lancio di artifici pirotecnici e getto pericolo di cose”.