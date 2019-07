Arrestato dalla Polizia grazie a una segnalazione sull'App Youpol

Mercoledì scorso giungeva segnalazione anonima alla Centrale Operativa, tramite YOUPOL – l’Applicazione della Polizia di Stato finalizzata a favorire le denunce di episodi di bullismo o di spaccio di sostanze stupefacenti - di una probabile coltivazione in casa di cannabis all’interno di un appartamento in via Venaria.

Gli agenti della Squadra Volante giunti sul posto immediatamente, esaminando l’edificio in questione, notavano la presenza di alcune piante di canapa sul balcone di un alloggio al primo piano. All’interno dell’appartamento, in uso ad un cittadino italiano di 35 anni, incensurato, gli agenti rinvenivano e sequestravano altre 3 piante, per un totale complessivo di 7, dall’altezza fino al metro e mezzo.

All’interno di uno scrigno in legno custodito dal giovane in salone venivano poi trovate 9 bustine in cellophane trasparente vuote (utili per il confezionamento dello stupefacente) ed una con dei semi di canapa all’interno. In cucina, un opuscolo sui diversi tipi di pianta da canapa dal principio attivo ben al di sopra della soglia massima consentita per legge.

Il cittadino italiano responsabile della coltivazione delle piantine è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente.