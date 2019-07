La T-Fast 42k, la maratona della città di Torino, cambia data

T-Fast 42k, la maratona della città di Torino, cambia data: si correrà a Torino , e non più il 3 novembre come precedentemente comunicato.

La variazione di data è stata decisa dalla Città di Torino e si è resa necessaria per la concomitanza dell’importante evento podistico con altrettanti importanti appuntamenti in programma a Torino, quali Artissima e CioccolaTò.

Una contemporaneità che avrebbe rischiato di creare difficoltà ai cittadini e che quindi il Comune ha deciso di modificare. Con la collaborazione di Team Marathon SSD, società organizzatrice della maratona nel capoluogo piemontese, e in accordo con la Fidal, si è trovato in 24 novembre l’unica data possibile per la città per ospitare la T-Fast 42k.

Il ringraziamento va quindi alla Federazione, che si è immediatamente attivata per garantire ai runner la maratona di Torino, e alla Maratona di Firenze che, in calendario nella medesima (24 novembre), ha manifestato da subito la sua disponibilità avallando il cambio.

Città di Torino e Team Marathon danno quindi appuntamento a tutti i maratoneti per 24 novembre per vivere anche quest’anno la magia della 42k nella città della Mole, con l’arrivo trionfale in Piazza Castello.

L’Assessore allo Sport della Città di Torino, Roberto Finardi, ha così spiegato la decisione: «Ci tenevamo a comunicare per tempo il cambio della data della T-Fast 42k. Abbiamo dovuto fare di necessità virtù. Altre date non erano proponibili data la concomitanza con altri eventi impattanti in città. Si è tentato di tutto per salvare la data iniziale, ma purtroppo non è stato possibile. Abbiamo anche pensato di modificare il percorso, ma avremmo snaturato la gara stessa. Ringrazio gli organizzatori, che di questa situazione sono sicuramente le vittime, la Fidal, che ha compreso la situazione si si è attivata in modo molto solerte, e Firenze Marathon che, già in calendario il 24 novembre, ha dimostrato di aver compreso la ragione per la quale è stata spostata la T-Fast 42k».

La 30K di Torino si è sempre corsa lo stesso giorno della 42k. Il posticipo della data della maratona ha però convinto gli organizzatori di Team Marathon ad anticipare la T-Fast 30k al , giorno in cui si disputerà la T-Fast 21k, la mezza maratona della città di Torino.