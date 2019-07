Bordighera, torinese in vacanza dimentica le chiavi e cerca di entrare dal terrazzo: precipitato in un cavedio

Un torinese di 19 anni è precipitato dal lucernaio del condominio della casa vacanza di famiglia in Liguria nel tentativo di entrare nell'alloggio saltando su un terrazzo. E' ora ricoverato in ospedale con diverse gravi ferite.

Stando ad una prima ricostruzione dell'accaduto sembra che il ragazzo si fosse dimenticato le chiavi di casa e stesse cercando un modo per raggiungere il terrazzo dell'appartamento quando ha messo un piede in fallo sulla copertura in vetro del lucernaio, che ha ceduto all'improvviso. Il ragazzo è dunque caduto nel vuoto per una decina di metri.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno proceduto al recupero del ragazzo che versa in gravi condizioni, ma che è rimasto cosciente. A quel punto è stato disposto il trasferimento in ambulanza all'Ospedale di Sanremo. Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri di Sanremo.