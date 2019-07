Aurora, flash mob danzereccio ai Giardini Alimonda

La musica può salvare il mondo? Forse no, ma sicuramente può contribuire ad abbattere le barriere, ed è anche su questo fronte che si sta muovendo l'associazione Associazione per la Riqualificazione del Quartiere Aurora. Venerdì sera, infatti, ai Giardini Alimonda si è svolto un flash mob musicale organizzato in collaborazione con il Tavolo di Progettazione Civica della Città di Torino e l'Associazione Culturale Filippina del Piemonte.

L'iniziativa è riuscita ad attirare alcune decine di cittadini di nazionalità e cultura diversa residenti nella zona: “È stata una serata meravigliosa - spiega il presidente di Arqa Vittoriano Taus piena di bambini, adolescenti e adulti che si sono divertiti ballando.

Grazie alla musica siamo anche riusciti a coinvolgere le donne di origine araba che tutte le sere affollano il recinto dell'area giochi, andando avanti fin oltre le 11; probabilmente lo rifaremo venerdì prossimo. Ringrazio anche Yepp Porta Palazzo per averci fornito l'impianto audio”.

L'occasione è buona anche per una riflessione sull'attualità politica e sul quartiere in generale: “Piano piano - prosegue Taus – stiamo raggiungendo i nostri obiettivi di integrazione anche se, purtroppo, gli altri comitati non ci stanno aiutando perché vorrebbero solamente più controllo da parte delle forze dell'ordine. Ci auguriamo, inoltre, che il lavoro iniziato con Montanari sulle ex Ogm non venga interrotto, non appena verrà nominato il nuovo assessore all'urbanistica chiederemo un colloquio; tutto questo deve andare di pari passo con la nuova pista ciclabile e con gli interventi fatti sulle fermate dei bus”.