Teatro Regio, il nuovo Sovrintendente oggi a Torino incontrerà la sindaca. Appendino: "La sua prima richiesta? Incontrare i dipendenti" [VIDEO]

Appendino ha ricordato che "c'è stato un lungo percorso da parte del Consiglio di Indirizzo per arrivare venerdì alla scelta del Sovrintendente". "Graziosi - ha aggiunto - ha posto le basi per il piano industriale che oggi Schwarz eredita".

L'ex direttore artistico del teatro An der Wien di Vienna oggi sarà a Torino e, come ha precisato la sindaca, lo "reincontremo". "Credo - ha continuato la prima cittadina - sia un bellissimo segnale per la Città, è un ragazzo straordinario, pieno di energie" . "È stato scelto per competenze: inizia una nuova era al Regio. La prima cosa che mi ha chiesto è stato di incontrare i dipendenti e la macchina del teatro: questo è un bel segnale di attenzione per chi ogni giorno lavora in quella bellissima struttura", ha concluso Appendino.