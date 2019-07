Domani "Chinatown" di Roman Polanski per "Cinema a Palazzo"

Domani (martedì 23 luglio) ultimo appuntamento della mini rassegna "Re-enactments", titolo scelto per racchiudere tre serate che fanno incontrare il cinema e la video arte sul grande schermo allestito nel Cortile d'onore di "Cinema a Palazzo" (ingresso dalle 21 dal cancello di piazza Castello, proiezione alle 22).

Le curatrici Giovanna Fazzuoli e Giulia Magno hanno infatti scelto per il cartellone di "Cinema a Palazzo" tre film abbinati a opere di video arte ispirati a essi. Domani c'è “Chinatown”, film del 1974 di Roman Polanski, abbinato a “Making Chinatown” di M. Wong.

Il costo del biglietto intero è di 6 euro. Ingresso ridotto a 5 euro per universitari, Abbonamento Torino Musei, dipendenti MiBACT e Soci CRALBBCC “Rino Rossi”. Gli over 65 anni pagano 4 euro. Conveniente la formula dell’abbonamento alla rassegna: la tessera per dieci film costa 40 euro.

Chi acquista il biglietto di ingresso ai Musei Reali ha diritto al biglietto ridotto allo spettacolo. Viceversa, il biglietto del film dà diritto allo sconto di 2 euro sul biglietto dei Musei Reali. Si rinnova la collaborazione anche con la Fondazione Torino Musei: con il biglietto intero degli spettacoli di Cinema a Palazzo sarà possibile entrare con ingresso ridotto ai musei, e con i biglietti di ingresso di Palazzo Madama, Mao e Gam si potrà usufruire dell’ingresso ridotto alla rassegna.