"Sulle spiagge del Pianeta ZYX" per l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva de Il tè dello scrittore

Nei sette appuntamenti che hanno finora fatto parte della serie di incontri “Il tè dello scrittore”: sei a Torino e uno a Milano, in occasione della manifestazione Milanofil 2019, molti sono stati i temi trattati: dalla cassetta degli attrezzi alla presentazione perfetta e alle sue strategie di marketing (entrambi suddivisi in più date), dai personaggi a cosa avrebbe fatto Indiana Jones al Salone del Libro, dal tempo che ogni autore dedica alla scrittura al considerare il proprio libro come una sceneggiatura cinematografica.

In un recente appuntamento, le voci degli autori ci hanno inoltre rivelato i 180 secondi più significativi scaturiti dalle loro penne o dalle loro tastiere.



Durante l’incontro che precede la pausa estiva, previsto in via eccezionale sabato 27 luglio dalle 14.30 alle 16.30 in Officina della Scrittura, due nuovi argomenti vengono proposti ai partecipanti dall’Associazione culturale YOWRAS per creare spunti di conversazione e scambio di esperienze intorno al grande tavolo della caffetteria di Officina della Scrittura.



Il primo Laboratorio delle parole ci trasporta come per incanto “Sulle spiagge del Pianeta ZYX” per scoprire come si scelgono e come si raccontano i luoghi e gli ambienti che fanno da sfondo alla narrazione e a volte ne diventano protagonisti. La seconda parte dell’incontro è dedicata all’incipit: quelle poche righe o parole con le quali avvincere fin da subito il lettore e farlo proseguire con soddisfazione fino all’ultima pagina.



A disposizione degli autori e dei visitatori, come sempre, vi sono i fogli di carta e le penne stilografiche Aurora per creare, sospesi su di un lungo filo d’inchiostro, i primi versi di una poesia oppure l’incipit di un romanzo di successo.



Questo è il programma de Il tè dello scrittore di sabato 27 luglio presso il Ristorante-Caffetteria L'Officina, il ristorante del Museo del Segno:

14.30 – 15.30 primo Laboratorio delle parole “Sulle spiagge del Pianeta ZYX", i luoghi e gli ambienti nella scrittura”

15.30 – 16.30 secondo Laboratorio delle parole “Era una notte buia e tempestosa, l'incipit che lascia il segno”.