Incendio in Borgo Vittoria, in fiamme edificio in via Cambiano: sul posto i vigili del fuoco

Attimi di paura questa mattina nel quartiere Borgo Vittoria: un incendio si è sviluppato sul tetto della palestra Energym, in via Cambiano 3, dietro il pub Manhattan. La colonna di fumo è ben visibile a centinaia di metri di distanza.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero propagate da una guaina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre squadre. L'allarme è rientrato dopo poco più di mezz'ora: le fiamme sono sotto controllo, i vigili del fuoco hanno già fatto rientrare due squadre dopo aver circoscritto l'incendio ed escluso il coinvolgimento di persone.

Confermata invece l'ipotesi circa la zona in cui si sono propagate le fiamme: l'incendio si è sviluppato sul tetto, da una guaina sotto una lamiera.

A pochi minuti dal rientro dell'allarme, sui social network, è arrivato anche il messaggio dello staff della palestra: "È con un'angoscia terribile nel cuore che dobbiamo comunicarvi che durante la riparazione alla guaina del tetto dell'edificio che ci ospita, per cause ancora da accertare, è scoppiato un incendio che ha interessato parte della palestra". "Stiamo cercando anche noi di capirne la dinamica e faremo di tutto per tornare operativi il prima possibile. Vi ringraziamo per le decine di messaggi che ci avete inviato, stiamo tutti abbastanza bene, anche se davvero molto scossi" si legge sulla pagina di Energym.