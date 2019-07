Come usare correttamente gli evidenziatori

Gli evidenziatori Stabilo per studiare? Sono sicuramente un vero e proprio must per tutti coloro i quali vogliono migliorare l’efficacia del proprio apprendimento. Vi sembrerà banale, ma sapete esattamente come si usano?

Purtroppo, nonostante la bontà degli evidenziatori, e la loro potenziale efficacia, non tutti sanno che cosa vada sottolineato all’interno di un libro di testo, ed è proprio da questo che dobbiamo partire!

Per prima cosa, è opportuno chiarire che c’è una cosa che non dovreste mai fare, ed è sottolineare tutto il testo, o sottolineare ampie porzioni di testo, magari alla prima lettura. La fase di evidenziazione di un testo da studiare serve a separare ciò che bisogna assolutamente ricordare, da ciò che costituisce un’integrazione ai concetti essenziali.

È proprio per questo motivo che il nostro suggerimento è quello di leggere tutto il testo, e non solamente una volta. Il passo iniziale è pertanto quello di compiere una prima lettura orientativa, che servirà principalmente per poter familiarizzare con ciò che bisognerà studiare, a cui farne seguire un’altra, più approfondita, per poter disporre di una visione di insieme dei concetti che dovrete poi affrontare nello studio. È solamente a questo punto che si sarà pronti per evidenziare, ma solo ed unicamente se si è a proprio agio con tutti i concetti che sono stati elaborati all’interno del testo.

Fatto ciò, giungiamo pertanto al momento di trovare le informazioni importanti. Come fare? è semplice: prendete un foglio di carta e scrivete, facendo ricorso alla vostra memoria, quali sono le informazioni più importanti che ritenete di avere individuato. Nel far ciò, date sfogo alla vostra “creatività”, creando collegamenti e mappe mentali, e ponendo in risalto quello che ritenete possa essere il concetto chiave del capitolo o del paragrafo.

Giunti a questo step, munitevi dei migliori evidenziatori Stabilo, di colori diversi, e assegnate a ciascuna tonalità il proprio compito. Per esempio, un evidenziatore giallo potrebbe essere utile per poter ricordare i nomi, quello verde per le date, quello celeste per il concetto chiave più importante del capitolo, quello arancione per alcuni concetti collegati, e così via. Niente vi vieta, poi, con una matita con punta sottile, di scrivere a margine delle indicazioni, delle connessioni o altri dati.

Infine, un piccolo suggerimento. Ricordate che il nostro cervello risulta essere maggiormente attratto dalle tinte più forti. Se dunque avete a disposizione un evidenziatore Stabilo di colore rosso, cercate di evidenziare con esso le informazioni più urgenti e necessarie. Gli occhi saranno infatti favorevolmente colpiti dal contrasto cromatico, e renderanno quelle informazioni più importanti ai propri fini mnemonici.

Speriamo che questi brevi suggerimenti, che sopra abbiamo avuto il piacere di condividere con voi, siano utili per poter migliorare il livello di efficacia del vostro studio. Naturalmente, siamo perfettamente consapevoli che non vi sia una ricetta unica utile per tutti. Dunque, niente vi vieta di sperimentare, di effettuare delle prove, di tornare sui vostri passi e di compiere delle varianti rispetto a quanto sopra abbiamo scelto di riportare, fino a trovare il vostro unico e inimitabile metodo!