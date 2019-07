La richiesta di Ravetti (Pd): “Icardi porti i dati di bilancio del secondo trimestre 2019 in Commissione Sanità”

“Caro Assessore Icardi ti chiedo di venire al più presto in IV Commissione a riferire sui dati allarmanti riguardanti i bilanci di previsione delle Asl che, secondo le tue affermazioni sugli organi di stampa, farebbero rischiare alla Regione Piemonte un nuovo Piano di rientro in sanità. Non è mia intenzione continuare a disturbarti, ma fa parte dei tuoi compiti prendere parte ai lavori istituzionali e informare il Consiglio regionale, entrando nel dettaglio di quanto hai già comunicato ai giornali”. Questa la richiesta del Presidente del Gruppo del Partito Democratico Domenico Ravetti, richiesta che verrà formalizzata durante la capigruppo prevista per oggi.

“Nei giorni scorsi – ha proseguito Ravetti – l’Assessore Icardi ha affermato che dall’esame dei bilanci di previsione delle aziende sanitarie emergerebbe una perdita di 454 milioni di euro. Chiedo, quindi, a Icardi di portare in Commissione Sanità i dati di bilancio del secondo trimestre del 2019 delle aziende, dati che non gli sarà difficile trovare in Assessorato, negli uffici vicini al suo”.

“L’esame di questi elementi – ha concluso Domenico Ravetti – nell’opportuna sede della Commissione consiliare ci consentirà di fare le corrette valutazioni su quanto affermato dall’Assessore alla Sanità e vedremo se le sue dichiarazioni non sono soltanto semplici allarmismi”.