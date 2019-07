Lanci di bombe carta a Chiomonte: la Digos cerca i responsabili con le telecamere (VIDEO)

La Digos di Torino sta analizzando i video delle telecamere per cercare di individuare i responsabili dei disordini al cantiere Tav di Chiomonte dello scorso weekend. Dal 19 al 24 luglio a Venaus si è svolto il “campeggio studentesco No Tav”.

Grazie alle immagini rilevate nell’area boschiva, la Questura di Torino cerca di capire chi sono gli autori dei lanci di bombe carta e pietre nel sentiero del “Gallo Romano”, che dal Gaglione conduce al cantiere di Chiomonte (VIDEO).

Durante gli scontri sono stati inoltre esplosi razzi di illuminazione nautica, uno dei quali ha provocato un principio di incendio nella foresta, spento grazie all’intervento delle FF OO e di tecnici del cantiere.

Intanto, alla vigilia dal Festival ad Alta Felicità, che si terrà il prossimo fine settimana a Venaus organizzato dai No Tav, in Valle si scatena la polemica dopo l'ok del premier Conte alla realizzazione della Torino-Lione.

"Conte dimostra di non conoscere la determinazione del movimento No Tav", dice il messaggio che sta circolando in queste ore sui siti web di area. Nel testo si legge fra l'altro che il presidente del Consiglio "sa che la Torino-Lione non serve a nulla", "sa che si creerà un problema di ordine pubblico", "ha ben chiaro" che "perderà tanti voti e rispetto politico".