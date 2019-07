Tav, Zangrillo, Rosso e Ruzzola (FI): "Oggi si seppellisce la decrescita infelice del M5S e si ritorna tra i paesi normali"

"Le parole di Conte seppelliscono, speriamo una volta per tutte, la decrescita (in)felice del M5S e salutano il ritorno dell'Italia tra i Paesi 'normali' con qualche chance di crescita. Ci hanno provato in tutti i modi e fino all'ultimo a farci fare la fine del terzo mondo, grazie alla retorica diffamatoria della corruzione, alle analisi costi-benefici fake, alla connivenza con le frange anarchiche. Alla fine però siamo riusciti a vincere la battaglia”. Ad affermarlo i deputati Paolo Zangrillo e Roberto Rosso, coordinatore e vicecoordinatore regionali degli azzurri in Piemonte, e Paolo Ruzzola, capogruppo in Consiglio regionale di Forza Italia.

“La Tav si farà completando quel progetto di collegamento di collegamento veloce, di passeggeri e merci tra una parte e l'altra del vecchio continente. Finalmente abbiamo sbattuto la porta in faccia ai nemici del progresso e dello sviluppo. Ora la sfida è portare più ricadute possibili dal punto di vista di investimenti, realizzare le opere compensative e portare ricadute occupazionali nel nostro territorio, in particolare nella Valsusa, colmando il gap accumulato in questi anni. L'Italia sa però dare il meglio di se nei momenti di difficoltà, la nostra Giunta regionale con Alberto Cirio farà il suo al riguardo".