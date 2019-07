Moncalieri, tentano un furto in appartamento ma le urla degli occupanti li mettono in fuga

Le urla degli occupanti sono state decisive per evitare che i ladri facessero irruzione all'interno dell'appartamento. Ma a Moncalieri, la notte scorsa, si sono vissuti attimi di paura in via San Giovanni Bosco, a borgo San Pietro.

I ladri hanno tentato di entrare in un'abitazione con i proprietari all'interno. Erano due persone, pare a bordo di una Golf nera che è sgommata via a tutta velocità, hanno dichiarato alcuni vicini. Una donna che si trovava dentro l'alloggio, è anche svenuta per lo choc e la paura.

Sono state decisive, però, le sue urla, per richiamare l'attenzione dei vicini, che hanno immediatamente chiamato il 112. A quel punto i malviventi hanno preferito scappare, ma al momento le forze dell'ordine non sono riuscite a risalire alla loro identità.



Possibile si tratti della stessa banda che nei giorni precedenti è stata protagonista di alcuni furti in zona Santa Maria: qui, però, i ladri hanno approfittato dell'assenza dei proprietari.