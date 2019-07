Costruttori torinesi contro Appendino: "Urbanistica in stallo, nomini nuovo assessore"

Costruttori contro la sindaca Chiara Appendino per la situazione di stallo del settore urbanistica, dopo la "cacciata" di Guido Montanari. Il "j'accuse" all'amministrazione M5S arriva dal Presidente di Ance Torino, Antonio Mattio, alla vigilia dell'assemblea annuale dei soci prevista questo pomeriggio.

"Prima di sostituire Montanari - commenta - bisognava già avere in mente chi mettere". "Da più di 10 giorni - continua Mattio- siamo senza assessore all'Urbanistica: abbiamo bisogno che quello nuovo venga nominato al più presto e che tenga conto non solo dell'immediatezza, riattivando subito le iniziative in sospeso, ma che abbia una visione strategica della città da qui ai prossimi anni".

Attualmente la delega all'Urbanistica è in capo alla sindaca Chiara Appendino. Per il futuro, i costruttori auspicano che a guidare l'assessorato edile "ci sia una persona di un certo livello. Il signor no - continua Mattio, in riferimento a Montanari - aveva iniziato a dire qualche sì: abbiamo bisogno che la sindaca continui su questa strada e dica altri sì".

"Se è vero che il Comune di Torino in questo momento forse ha problemi di sopravvivenza, siamo molto preoccupati dalla situazione di stallo in cui ci troviamo", conclude il Presidente di Ance Torino.