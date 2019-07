European Masters Games Torino 2019, Anpas presente con 50 ambulanze

Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), in coordinamento con il Servizio di Emergenza 118, contribuirà alla copertura sanitaria della manifestazione sportiva internazionale European Masters Games Torino 2019, che dal 26 luglio al 4 agosto vedrà la partecipazione di 7.500 atleti provenienti da tutto il mondo.

Le associazioni Anpas coinvolte nell’assistenza sanitaria sono: Croce Verde Torino, Croce Giallo Azzurra Torino, Croce di Collegno, Croce Verde None, Vssc Volontari del Soccorso Sud Canavese di Caluso, Ivrea Soccorso, Croce Giallo Azzurra di Volvera, Pubblica Assistenza Sauze d’Oulx, Croce Verde di Bagnolo e Volontari del Soccorso di Clavesana.

Le Pubbliche Assistenze Anpas metteranno a disposizione del Comitato Organizzatore Emg Torino 2019, per l’intero periodo della manifestazione, circa 50 ambulanze per il soccorso, fra mezzi di soccorso di base e mezzi con a bordo personale sanitario, e oltre 150 volontari soccorritori. Le ambulanze saranno dislocate sui numerosi siti di gara in Torino e provincia e al Games Center di Torino Esposizioni.