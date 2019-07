Rientrato in Italia l'alpinista precipitato in Pakistan: è ricoverato all'ospedale Parini di Aosta

E' rientrato in Italia Francesco Cassardo, alpinista precipitato negli scorsi giorni durante la discesa dal monte Gasherbrum VII, in Pakistan. L'uomo, un 30enne di Rivoli, da oggi pomeriggio è ricoverato presso l'ospedale Umberto Parini di Aosta, un presidio specializzato che solitamente cura i principali casi di feriti in montagna provenienti dall'Italia e dalla Francia.