La Circoscrizione 7 è alla ricerca di progetti per la promozione del commercio

La Circoscrizione 7 si sta muovendo per sostenere e promuovere il commercio fisso e ambulante sul proprio territorio. Per farlo ha predisposto un bando per la ricerca di progetti volti anche alla formazione degli operatori del settore e alla valorizzazione degli esercizi già presenti.

L'iniziativa include un ampio spettro di attività, tra cui i mercati rionali, e di modalità, tra cui l'innovazione, la comunicazione, il recupero dei prodotti invenduti e la collaborazione con altre realtà del territorio. A proposito dell'ultimo punto, saranno privilegiati i progetti che prevedono l'interazione con le associazioni di via regolarmente iscritte all'albo circoscrizionale. I criteri di valutazione spaziano dal coinvolgimento del territorio all'originalità, passando per l'integrazione tra culture diverse.

Le domande dovranno essere presentante entro le ore 12 di venerdì 13 settembre; le attività si svolgeranno dal 15 dello stesso mese fino al 6 gennaio all'interno degli spazi circoscrizionali o in altri luoghi individuati dai progetti.

Per ulteriori informazioni:

http://www.comune.torino.it/circ7/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6096