No Tav, sale la tensione: sbarramento con filo spinato e idrante per fermare i manifestanti

Aggiornamento alle 16.37: Alcuni manifestanti incappucciati hanno iniziato a tagliare la rete metallica con una sega circolare. La polizia ha aperto gli idranti, ma i manifestanti hanno respinto i poliziotti lanciando loro pietre iniziano gli scontri.

Sale la tensione vicino al cantiere dell’Alta Velocità. La testa del corteo è arrivata a qualche centinaia di metri dalla zona rossa, trovando però la strada completamente sbarrata.

La prima protezione consiste in una struttura di ferro con del filo spinato. La polizia si è posta dietro la barriera, con un idrante da utilizzare per respingere i manifestanti. Fino a questo momento il corteo si è svolto senza particolari tensioni, ma dopo ore e ore di marcia gli attivisti No Tav si sono trovati la strada sbarrata. Alcune persone, visto il sentiero piuttosto stretto, si sono rifugiate nei boschi nella speranza di evitare eventuali cariche da parte delle forze dell’ordine.

La parte “dura e pura” del corteo deve ancora arrivare a ridosso dello sbarramento. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.