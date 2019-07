Torino, ripescato cadavere nel Po

Il corpo senza vita di un uomo è stato ripescato nella tarda mattina di oggi, nei pressi del ponte Isabella, dalla squadra sommozzatori dei vigili del fuoco. Il cadavere era stato avvistato precedentemente da alcune passanti all'altezza dei Ponte Balbis.

Secondo i primi accertamenti del medico legale il corpo, in avanzato stato di decomposizione, si trovava in acqua da tempo. Al momento non è possibile stabilire l'identità e l'età: sul caso indaga la polizia, per stabilire le cause della morte e cercare di dare un nome al cadavere.