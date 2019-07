Le Circoscrizioni 5 e 7: “Sostituzione dei binari della linea 10, sogno o incubo?”

Che fine ha fatto l'annunciato ripristino della linea 10, attualmente ferma al Rondò della Forca, tra Corso Regina Margherita e Via Massari?

A chiederselo, a un anno di distanza dalla delibera della Giunta Comunale, sono i presidenti delle Circoscrizioni 5 e 7 Marco Novello e Luca Deri: “Nulla si è mosso - dichiarano – sotto il cocente sole: la tanto invocata mobilità intelligente e a basse emissioni è ferma e in Piazza Baldissera le code si allungano, la pazienza dei cittadini è giunta al limite”.

Per quanto riguarda la Circoscrizione 7, a preoccupare maggiormente è la tenuta del manto stradale: “In via Cigna – continua Deri – la pavimentazione è in pessime condizioni, con il rischio di danneggiare veicoli e bici. L'incertezza sull'avvio del cantiere per la sostituzione dei binari, inoltre, potrebbe costringerci a chiudere alcuni tratti della strada per questioni di sicurezza, soprattutto in prossimità del ponte sulla Dora”.

Discorso altrettanto complesso per quanto riguarda il crocevia di Piazza Baldissera: “Abbiamo la speranza - argomenta Novello – che con il ritorno del tram si possa intervenire sulla viabilità della rotonda, l'assessora può farci sapere qualcosa?”.