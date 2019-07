Tromba d'aria a Santena: rimossa la croce del campanile

Tutto bene quel che finisce bene. Tra i danni che la tromba d'aria ha fatto, lo scorso venerdì sera, oltre ad aver scoperchiato tetti e abbattuto alberi, uno dei più importanti ha coinvolto la croce posta in punta al campanile di Santena.

"L'ha abbattuta, ma non l'ha staccata completamente - spiega il sindaco Ugo Baldi - Era pericolante con il rischio che potesse cadere a terra facendo danni non indifferenti a persone e cose". L'Amministrazione, in accordo con il parroco e con la collaborazione della ditta Razzetti, dei vigili del fuoco, dei vigili urbani ha dunque deciso che fosse meglio rimuoverla.

Il Gres (Gruppo Radio Emergenza Santena) ha sorvolato il campanile con il drone per capire la situazione - ripercorre Baldi - Si poi è provveduto a cercare una piattaforma sufficientemente alta per raggiungere i 64 metri del campanile e rimuovere in sicurezza la croce ormai penzolante e portarla a terra.

Le operazioni sono state svolte nella giornata di sabato nonostante la pioggia: "In un primo tempo sono intervenuti i vigili del fuoco ma i loro mezzi arrivavano solo fino a 35 metri - conclude Baldi - Infine tre operatori della ditta Arduino di Moncalieri, con un cestello industriale, sono riusciti a salire sino all'altezza del campanile portando a terra la croce e il pericolo è stato scongiurato".