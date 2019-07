I nuovi trend mercato del sesso a pagamento a Torino

In un momento storico in evoluzione anche il lavoro più vecchio del mondo sta attraversando un periodo di cambiamento. Al di là di come la società veda le escort (parliamo delle gentili signorine che si autogestiscono nella gestione dei propri affari in autonomia e libertà e non della prostituzione stradale, per fortuna in calo anche in Piemonte), ancora stigmatizzate, salta facilmente all’occhio come sia un mercato in fermento con non pochi avventori.

Il mercato delle escort a Torino , ad esempio, presenta una vivace vita sessuale, al di là del suo aspetto aristocratico. Abbiamo 872.091 abitanti e una media di 902 escort attive, senza contare poi i trans e i gigolò. Ciò è facilmente evidenziabile dai dati, dalle recensioni e dalla mappa presente sul sito Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort e incontri per adulti in Europa. Ogni zona del capoluogo piemontese è tracciata e mostra la presenza delle sex workers divise per tipologia. Sempre il sito ci dice anche che per ogni 1000 abitanti ci sono 1.03 disponibili.

Un mercato, come dicevamo ampio, che ha una certa richiesta, altrimenti non sarebbe così vivace. Negli ultimi dieci anni è aumentato secondo uno studio Codacons sta volta. In un periodo che va dal 2007 al 2018, il fatturato è cresciuto del 25,8% (740 milioni di euro), perchè anche i clienti sono aumentati: si è passati dai 2,86 miliardi di euro del 2007, ai 3,9 miliardi di euro annui dello scorso anno. L’aumento è anche rilevabile tra le escort che sono passate da 70 mila a 90 mila, mentre i clienti sono passati da 2,3 a 3 milioni.

Le novità portate del web

L’avvento del web ha senz’altro aiutato in questo sviluppo di mercato. Si può notare anche dall’età degli utenti, sempre fornito da Escort Advisor. Tornando il Piemonte, si nota che la clientela ricopre una fascia tra i 25 e i 34 anni, il 27% del totale. Il 26%, invece, va dai 35 ai 44 anni. Al terzo posto la fascia d'età dai 45 ai 54 anni (24%), seguito dal 10% dei 55-64enni, 6% se si parla di over 65 e 7% tra i giovani di 18-24 anni. Da questa tendenza si evidenzia che la fascia d'età che va dai 25 ai 40 anni sia la maggior fruitrice del sesso a pagamento, attraverso l’utilizzo del web e del sistema delle recensioni per verificare la veridicità di premesse e fotografie delle sex workers che mettono annunci on line.

Un dato di fatto è che le escort che operano in strada sono diminuite, ma rimangono comunque una parte importante di questo mercato, ricoprendone circa il 60%. Il restante 40% è rappresentato da chi invece ha deciso di ricevere i clienti in luoghi privati, come casa propria, facendosi pubblicità con siti vari. Gli avventori apprezzano questa possibilità e lo si nota dalla meticolosità con cui scrivono recensioni delle loro esperienze sul già citato Escort Advisor.