Levico Terme: per una vacanza in famiglia indimenticabile

Una vacanza in montagna con tutta la famiglia? É certamente un'idea meravigliosa, soprattutto durante i mesi caldi, poiché consente di respirare aria pura e di passare un po' di tempo in mezzo alla natura, lontano dal caos cittadino. Ma dove andare? Di posti meravigliosi in Italia ce ne sono tanti. Tuttavia, la regione che più di tutte è in grado di regalare emozioni uniche a grandi e piccini è sicuramente il Trentino Alto Adige. Infatti, qui è possibile godere di paesaggi mozzafiato e di un'ospitalità unica.

Particolarmente interessante è Levico Terme, una località situata nel cuore della Valsugana, in cui è possibile fare il pieno di energia e mettere al bando la noia. Infatti, le attività che vale di provare in questo piccolo angolo di paradiso italiano sono davvero tante e sono adatte anche per i bambini, che hanno così l'occasione di trascorrere un po' di tempo lontano dalla televisione e dai videogiochi che li portano ad essere pigri e privi di vitalità.

La scelta dell'alloggio: meglio puntare alle strutture family friendly

Trascorrere qualche giorno in montagna con tutta la famiglia è sempre un'esperienza meravigliosa. Tuttavia, è importante non lasciare nulla al caso, poiché i bambini hanno delle necessità specifiche che è necessario soddisfare al meglio. Uno degli aspetti più importanti da valutare è sicuramente l'alloggio, poiché deve essere accogliente ed in grado di garantire massima tranquillità. Di strutture ricettive a Levico Terme ce ne sono tante, ma non tutte riescono a fornire il calore ed i servizi necessari per vivere una vacanza senza pensieri.

Per avere la certezza di non sbagliare, basta visitare il sito www.hoteldaniela.it e prenotare la camera Junior, che è spaziosa, ben organizzata e caratterizzata da ampi balconi con vista su uno splendido giardino. L'hotel è a conduzione familiare ed è dotato di ristorante, dove è possibile assaporare le pietanze tipiche della Valsugana, realizzate con prodotti locali, accuratamente selezionati, perfetti anche per i più piccoli.

Esperienze in famiglia in Valsugana: tante attività per tutti!

Andare alle terme con i bambini? Certamente! Lo storico Palazzo delle Terme di Levico, completamente immerso nel verde, propone anche dei trattamenti indicati per i più piccoli, come le cure inalatorie, che sono perfette per la prevenzione di raffreddori ed influenze. Questa particolare terapia, completamente indolore, consente di limitare l'uso di farmaci nel corso dell'anno.

Tuttavia, interessante è anche Arte Sella, una rassegna di arte in Val di Sella, in cui è possibile vedere imponenti costruzioni realizzate con ciò che la natura mette a disposizione. Qui tenere a freno la fantasia è impossibile! Siete una famiglia dinamica? Allora, non vi resta che provare uno dei 9 sentieri che consentono la scoperta della natura e della storia del luogo.

Da visitare, però, è anche la Grotta di Castel Tesino, dove si trovano incredibili stalagmiti e stalattiti. Tuttavia, è possibile fare anche un giro in bici, percorrendo la ciclabile della Valsugana, che regala scenari mozzafiato, o esplorare la Casa degli Spaventapasseri, che ospita al suo interno il Museo del Gioco, in cui è possibile prendere parte ad interessanti laboratori didattici.