Parco della Salute, Icardi: "Facciamo chiarezza sulla gara d’appalto, dire che tergiversiamo è da irresponsabili"

"Sulla questione dell’appalto del nuovo Parco della Salute, l’Autorità nazionale anticorruzione sostiene che 'la procedura di gara prescelta (dialogo competitivo) mediante pubblicazione di un bando corredato da uno studio di fattibilità non parrebbe compatibile con lo svolgimento di un dibattito pubblico'. Un parere in netto contrasto con quello del Ministero della Salute e che impone sia fatta massima chiarezza tecnica e giuridica, perché procedere con il dibattito pubblico, come vorrebbe il Ministero, a questo punto vorrebbe dire sospendere la gara. Affermare che si sta tergiversando è da irresponsabili, perché la Regione non può essere esposta a scelte affrettate e non sufficientemente verificate, senza prima aver preteso dalle singole autorità preposte la condivisione delle procedure". Così Luigi Genesio Icardi, assessore regionale alla Sanità del Piemonte, in replica alle dichiarazioni del Movimento 5 Stelle, secondo cui si starebbe facendo melina sul dibattito pubblico.