A Campidoglio attiva da oggi la sosta a pagamento

Da oggi sarà attiva la sosta a pagamento a Borgo Campidoglio, in particolare nel quadrilatero compreso tra Corso Regina Margherita,Corso Lecce (lato est), Corso Francia e Corso Tassoni. Le strisce blu saranno attive dalle 8 alle 19.30, con un lato della strada“giallo-blu” riservato ai residenti nelle ore serali e notturne, al costo orario di 1 €.

A esprimere le proprie perplessità sull'introduzione della nuova modalità di sosta è il presidente della Circoscrizione 4 Claudio Cerrato: “Pagare – dichiara - un servizio in più, anche piuttosto caro, non fa sicuramente piacere, nessuno sprizza di gioia. Speriamo che possa comunque dare un po' di respiro a un quartiere piuttosto congestionato”.

Cerrato, inoltre, si sofferma sulle problematiche della tariffazione prevista: “Costa troppo – prosegue – sia per i residenti che per chi lavora nel quartiere: nel secondo caso, in particolare, bisognerebbe immaginare una forma di abbonamento diverso. Inoltre, avevamo chiesto di realizzare questo intervento insieme a quelli necessari per la viabilità nel quartiere, come pedonalizzazione, manutenzione e definizione dei portali di ingresso, e una serie di incentivi per i commercianti, almeno in fase di avvio. Al momento, non si è ancora visto nulla”.

Le informazioni relative a tutta la tariffazione sono disponibili qui:http://www.gtt.to.it/cms/notizie-eventi-e-informazioni/6207-nuova-sottozona-d3-di-sosta-a-pagamento-dal-29-lugliohttp://www.gtt.to.it/cms/notizie-eventi-e-informazioni/6207-nuova-sottozona-d3-di-sosta-a-pagamento-dal-29-luglio