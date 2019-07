Due infermieri aggrediti al Pronto Soccorso di Moncalieri: sfiorata al tragedia

La rissa che ha scatenato la furia dell'uomo è iniziata per futili motivi contro un altro utente dell'ospedale. Appena ha tirato fuori il cacciavite, il paziente - già noto al personale - è stato bloccato da un operatore e un infermiere, che però hanno ricevuto rispettivamente un pugno in faccia e uno sul braccio. A salvare la situazione hanno pensato i carabinieri, intervenuti con tre volanti.

"E' inutile sottolineare ancora una volta come questo tipo di episodi sia in forte crescita - scrive il sindacato degli infermieri, Nursind - Servono provvedimenti urgenti che chiediamo da tempo. Come un posto fisso delle forze dell'ordine nei principali ospedali e personale formato addetto alla sicurezza nei luoghi più a rischio". Per la risoluzione del problema, il Nursind si è appellato alle aziende sanitarie, ma anche alla nuova giunta regionale.