Liberazione Ex-Moi, Schellino: "Priorità per gli occupanti dev'essere il lavoro"

Mappatura dei singoli occupanti e orientamento verso un nuovo percorso lavorativo, per raggiungere infine la piena autonomia. È questa la strada tracciata dal tavolo del Progetto Moi per le persone all'interno delle ultime due palazzine liberate questa mattina.

Un percorso partecipato che unisce la tutela delle fragilità - differenti, infatti, i profili dei 350 nordafricani rimasti - alla messa in sicurezza degli edifici, da tempo in gravi condizioni igieniche e strutturali, soprattutto per il mal funzionamento del sistema fognario. "Fortunatamente abbiamo avuto le risorse sufficienti per svuotare subito entrambe le palazzine, così le persone troveranno presto un nuovo posto in cui vivere", ha commentato la vicesindaca Sonia Schellino, presente allo sgombero. Una volta lasciato l'ex villaggio olimpico, e dopo la prima fase di accoglienza nel centro di Protezione Civile alle Vallette, i migranti in parte passeranno dagli Sprar territoriali - solo se in regola con i documenti -, in parte verranno smistati in altri centri di accoglienza prima della sistemazione definitiva. "Per tutti coloro che inizieranno a lavorare troveremo una soluzione abitativa consona", ha chiarito Schellino, che auspica anche un rapido avvio della fase di riqualifica nell'ex-Moi. "Da domani gli edifici saranno chiusi, messi in sicurezza e presidiati. Speriamo entro l'autunno di far partire il cantiere. È in corso un'interlocuzione con la Cassa Depositi e Prestiti per il passaggio di proprietà dall'attuale Fondo Preglios; quindi, una volta stabilito l'assetto proprietario, inizieremo i lavori".Il progetto definitivo non c'è ancora, ma l'idea di base è un tipo di residenza che unisca il social housing allo studentato, con lo scopo preciso di "evitare di creare più ghetti", ha concluso la vicesindaca.

Soddisfatto anche il neo assessore regionale alla sicurezza Fabrizio Ricca: "Dopo il milione e 600 mila euro messo dal Viminale, anche noi abbiamo fatto la nostra parte, riconsegnando alla città il villaggio olimpico con un anno di anticipo rispetto al previsto. Questo significa che la precedente giunta Chiamparino non ha voluto impegnarsi abbastanza. È un segnale importante".

Per chi tra gli ex occupanti accetterà, è previsto il piano di rimpatrio volontario assistito predisposto dal Ministro dell'Interno. "Prima - ha aggiunto Ricca - saranno tutti censiti nei centri di accoglienza di Settimo e Castel d'Annone, il che garantisce una maggiore sicurezza in vista della collocazione successiva".

"Siamo certi - ha concluso - che tutti quelli rimasti abbiano voglia di farsi aiutare. E noi li aiuteremo a tornare nel proprio Paese attivando dei progetti di lavoro propositivi".

Al momento, sarebbero circa 30 i migranti del Moi ad aver accettato il rimpatrio