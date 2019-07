Tav, domani assemblea aperta del M5S a Bussoleno: "Non andiamo a processo. Vogliamo confrontarci con i valsusini"

A quattro giorni della marcia No Tav al cantiere dell’Alta Velocità di Chiomonte, in occasione del Festival Alta Felicità, il M5S si ritrova domani a Bussoleno. Mercoledì sera, a partire dalle 21, nella Sala Polivalente si svolgerà l’assemblea aperta dei pentastellati valsusini sulla Torino-Lione.

Un'assemblea promossa dai pentastellati locali, dopo il via libera del Governo all’Alta Velocità. "Dopo le dichiarazioni del Premier Conte – commenta al consigliera regionale valsusina del M5S Francesca Frediani – abbiamo la necessità di trovarci per parlare". "Il nostro Movimento – continua – è strettamente collegato a quello dei No Tav, molti di loro hanno avuto fiducia in noi: è corretto confrontarci con loro". "Non andiamo lì - precisa Frediani - per sottoporci a processi, è un bisogno nostro di incontro con il territorio".

Un momento di dialogo con quella Val Susa che si è sentita tradita, più che dai vertici locali e regionali, da quelli nazionali. Al di là della mozione contro la Torino-Lione depositata venerdì, giorno in cui il Ministero dei Trasporti ha ribadito in una lettera il sì all’Alta Velocità del governo, l’impressione tra queste montagne è che a Roma i grillini si siano dimenticati che la battaglia No Tav è stata una dei pilastri del M5S.

Un sentimento che conferma anche Frediani. "Il grosso errore con il territorio – commenta – è stato quello di non trovare forme di dialogo stabili, che non vuol dire privilegiate, ma affrontare il problema anche sfruttando le conoscenze acquisite".

Alla serata potrebbe essere presente Alberto Perino, leader del movimento contro l’opera. Da Roma dovrebbe arrivare la parlamentare Jessica Costanzo, mentre sui consiglieri M5S Torino pende la spada di Damocle dell’assestamento di bilancio 2019-2021. Entro il 31 luglio la Sala Rossa, come tutti i comuni italiani, deve obbligatoriamente approvare il documento finanziario. Ieri la minoranza ha presentato decine di emendamenti, con il dichiarato obiettivo di fare "ostruzionismo" e rinviare l’approvazione dell’atto all'ultimo giorno utile.

Alla sindaca Chiara Appendino serviranno praticamente tutti i voti dei suoi per far approvare l’assestamento, quindi se il dibattito domani in Consiglio Comunale si protrarrà fino a tarda ora sarà impossibile per i grillini torinesi andare a Bussoleno. Se invece la discussione terminerà in tempo utile parteciperanno sicuramente all'assemblea Viviana Ferrero, Daniela Albano e Maura Paoli. Su questa linea anche la capogruppo comunale del M5S Valentina Sganga e il Presidente del Consiglio Francesco Sicari.