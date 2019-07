Alpignano, il 2 agosto sospensione dell’energia elettrica

L'ufficio Tecnico del Comune di Alpignano informa che, in data 02/08/2019 dalle ore 09:00 alle ore 14:00, sarà sospesa l’energia elettrica da parte di e-distribuzione per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sui loro impianti.

Tale interruzione interesserà oltre i civici sotto elencati anche la sede ASL di via Philips.

I civici e le vie interessate sono:

- via Philips da 11 a 13, da 17 a 19, 23, da 27a a 27b, 37, da 37bis a 39;

- via Mantova da 2 a 10, 14, da 7 a 9, 13;

- via Mussino cav. l. da 5 a 7;

- via Philips 2, 6, da 8bis a 10;

- via Modena da 2 a 4;

- via Mazzini 34;

- via Philips sn;

- via Perotti 6.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto è opportuno non commettere imprudenze ed è vivamente sconsigliato di non utilizzare gli ascensori.