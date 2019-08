Chivasso piange la sua giovane farmacista Farida

Da tempo aveva dei problemi di salute. Ma nessuno si aspettava che fossero gravi fino a questo punto. Farida Fates, 48 anni, volto conosciutissimo della farmacia Croce, in via Torino 50, si è spenta lunedì a causa di complicanze al cuore. Aveva origini algerine

Lunghi capelli rossi, altissima, a colpire di più quando varcavi la soglia della farmacia erano il suo enorme sorriso, in grado di mettere a proprio agio chiunque avesse davanti. Pacata, allegra, riusciva sempre a tirare sù di morale, con una battuta scherzosa od un consiglio, chi, purtroppo, aveva dei problemi di salute gravi.

C'è che Farida non era solo una farmacista. Era una consigliera, una sorella, un'amica di tutti quelli quelli che andavano a trovarla. C'è che c'era sempre per tutti. Ed ora non c'è più.

I chivassesi hanno salutato Farida questa sera, giovedì 1 agosto, con una messa in suo ricordo.