Torino, in Corso Tortona spunta una piccola “discarica a cielo aperto”

L'angolo tra Corso Tortona e Corso Belgio, al confine tra i quartieri Vanchiglia e Vanchiglietta, rischia di trasformarsi in una piccola discarica a cielo aperto a causa dei continui abbandoni di rifiuti accanto ai bidoncini della raccolta differenziata.

Le condizioni della strada sono state documentate da una cittadina sul gruppo Facebook Torino Sostenibile: “Da quasi una settimana – scrive Federica – la situazione è questa: se il problema persiste come bisogna comportarsi?”. Non mancano i commenti indignati a causa dell'inciviltà e del numero insufficiente di bidoni mentre c'è chi, come Chiara e Marco, suggerisce un cambiamento di stile di vita: “Dobbiamo produrre meno rifiuti”, dichiarano.