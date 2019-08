I cent’anni di Primo Levi festeggiati nel mondo. E a ottobre una mostra a Torino

Limpidezza e verità. È il binomio che saldamente racchiude e conserva con cura l’intero corpus della produzione di Primo Levi, ancora oggi, a cent’anni dalla nascita. Riconosciuto nel mondo come uno tra i maggiori testimoni della Shoah, nel corso del tempo è stato riscoperto e sempre più apprezzato per il suo multiforme talento linguistico, capace di spaziare dalla memoria del lager alla chimica, dalla letteratura industriale alle traduzioni di Kafka. Sempre mantenendo uno sguardo attento, appassionato e chiarissimo sulla realtà.

In occasione del centenario, caduto proprio nella giornata di ieri, 31 luglio, la città di Torino ha dato il via alle celebrazioni già diversi mesi fa, grazie al ricco calendario proposto dal Centro Internazionale di Studi Primo Levi: dalle letture dell’attore Fabrizio Gifuni al campo di Fossoli alla messa in scena di “Se questo è un uomo” al Teatro Carignano, per la regia di Valter Malosti, senza dimenticare i tanti convegni e seminari dedicati a studiosi e addetti ai lavori. Ma sono tantissime le iniziative che via via stanno prendendo corpo in tutti e cinque i continenti, in continuo aggiornamento sul sito: www.primolevi.it

A Melbourne è iniziato un corso di otto settimane tenuto da Mirna Cicioni, che si concluderà il 23 settembre, la prima delle iniziative in programma in Australia, presentato in collaborazione con il Jewish Holocaust Centre, l'Istituto Italiano Cultura di Melbourne e CO.AS.IT. A Rio de Janeiro, il 21 e 27 settembre Fabio Levi, direttore del Centro Studi di Torino, proporrà al pubblico la Decima Lezione su Primo Levi, pubblicata da Einaudi, e, in concomitanza, avrà luogo un convegno internazionale. Spostandoci a Istanbul, nei mesi autunnali l’Istituto Italiano di Cultura organizza per giovedì 17 ottobre un conferenza di Mario Barenghi su Primo Levi letterato e scrittore; a metà dicembre, una lectio di Domenico Scarpa sul tema della traduzione; infine, la proiezione del documentario “Primo ufficio dell’uomo. I mestieri di Primo Levi”, sottotitolato in turco, in data da definirsi. A Madrid, dal 23 al 25 ottobre, si terrà un Convegno internazionale presso l’Universidad Complutense, mentre Parigi, il 15 e 16 novembre, ospiterà al Municipio una tavola rotonda con Fabio Levi e Philippe Mesnard, italianista e docente di letteratura comparata.

Per concludere nel modo migliore questo intenso programma, la Città metropolitana di Torino, socia del Centro Studi Primo Levi, ha scelto di accogliere a ottobre la mostra "I mondi di Primo Levi. Una strenua chiarezza", che dal 2015 gira l'Italia e l'Europa. Curata da Fabio Levi e da Peppino Ortoleva, con allestimento di Gianfranco Cavaglià, è stata negli anni ospitata a Carpi, Ferrara, Cuneo, Liegi, Milano, Chivasso e al Quirinale di Roma. Nei prossimi mesi andrà anche a Lisbona e negli Stati Uniti.

L'esposizione vuole condurre il visitatore in un viaggio intenso ed esaustivo nell’universo leviano, passando dall’infinitesimale piccolezza di un atomo di carbonio – protagonista, assieme agli altri elementi, della raccolta “Il sistema periodico” – all’inferno bruciante di Auschwitz.

La mostra è suddivisa in sei sezioni: Carbonio, Il viaggio verso il nulla / Il cammino verso casa, Cucire parole, Cucire molecole, Homo faber, Il giro del mondo del montatore Tino Faussone. Il tutto corredato da una ricca documentazione storica, con materiali multimediali e inediti che fanno da collante ai diversi piani attraversati dall’autore in vita.

"Il senso della mostra non sta nel raccontare con altre parole quello che il grande scrittore ha saputo così bene narrare con le sue – spiega Fabio Levi –, ma piuttosto nel mettere insieme linguaggi diversi per condurre il visitatore a incontrare i tanti mondi di Levi".

“Vorremmo raggiungere in particolare, ma non solo, centinaia di studenti delle scuole del territorio", commentano il vicesindaco metropolitano Marco Marocco e la consigliera metropolitana con delega all'istruzione Barbara Azzarà.

L’allestimento sarà ospitato all’interno di Palazzo Cisterna fino a dicembre 2019. L’inaugurazione è fissata per il 10 ottobre.