Valdese, consulenze per chi soffre di infertilità maschile

Il Centro Fivet (Centro di Riproduzione Assistita) dell’Asl Città di Torino, presso la Casa della Salute Valdese di via Silvio Pellico 19, diretto dal dr. Claudio Castello, potenzia la propria attività offrendo, alle coppie che ricorrono alle tecniche di Riproduzione Assistita in Piemonte, la possibilità di effettuare consulenze per problematiche di tipo andrologico–urologico nei casi di infertilità maschile o in caso di problemi oncologici maschili.

L'infertilità maschile, che interessa il 7% degli uomini, è sempre più diffusa tra i giovani e rappresenta una delle cause dell'infertilità di coppia. Le cause dell’infertilità maschile sono da ascriversi alla produzione insufficiente oppure alla natura qualitativamente alterata degli spermatozoi (per ridotta motilità, alterata morfologia, DNA danneggiato), che ostacolano il concepimento.

L'infertilità si distingue dalla sterilità, che si accerta quando c'è un'assenza totale (azoospermia) o drasticamente insufficiente (cripto-azoospermia) di spermatozoi nel liquido seminale oppure quando non c'è eiaculazione (aspermia) o gli spermatozoi presenti nel liquido seminale sono morti (necrozoospermia). L'assenza di spermatozoi nel liquido seminale o l'assenza di eiaculazione non impedisce l'individuazione di spermatozoi vitali utili al concepimento.

Nel 30% delle coppie che si rivolge al Centro Fivet dell’Asl Città di Torino si sono riscontrate problematiche di tipo andrologico-urologico.

Proprio per affrontare queste problematiche il Centro Fivet ha creato un percorso dedicato, in sinergia con la Struttura Complessa di Urologia dell'Ospedale Maria Vittoria - diretta dal dr. Maurizio Moroni e con la collaborazione del dr. Andrea Moiso, Andrologo esperto in questo settore.

Il paziente potrà direttamente prenotare la consulenza presso il Centro Fivet e qualora si rendesse necessaria l’indicazione per il trattamento chirurgico, quale ad esempio: correzione varicocele, TESE (estrazione testicolare degli spermatozoi), microTESE (estrazione testicolare degli spermatozoi con l’ausilio di un microscopio), TESA (aspirazione degli spermatozoi dai testicoli), ricanalizzazione dei deferenti, ecc…, questo sarà programmabile presso l'Ospedale Maria Vittoria, in collaborazione con l'équipe biologica della Fivet .

Per informazioni è possibile contattare la segreteria della Fivet al n. 011.6540407.