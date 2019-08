Piacenza: a Petsfestival c’è un’intera area che fa le “fusa”

Sabato e domenica, 19 e 20 ottobre, tante le razze presenti con allevatori ed esperti pronti e a disposizione del grande pubblico per presentare le caratteristiche di ogni razza. Ma anche aziende del settore daranno l’opportunità di fare acquisti e di conoscere gli ultimi prodotti e i mangimi disponibili per i nostri amatissimi felini. E, volendo, potrete anche aiutare i gatti meno fortunati. Infine troverete anche gli esperti della Federazione Nazionale Toelettatori pronti a informarVi su come gestire al meglio il mantello del Vostro gatto. Insomma uno spettacolo nello spettacolo. E che spettacolo! È l’area gatto di Petsfestival che Vi attende nel padiglione 2.

Scopri tutti gli appuntamenti del settore piccoli animali e il programma completo della settima edizione su www.petsfestival.eu