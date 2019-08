Un escursionista 69enne residente a Carmagnola è deceduto, presumibilmente per un malore, sul sentiero verso il Rocciamelone, a valle del rifugio Ca d'Asti, a Mompantero.

Sul posto i tecnici del soccorso alpino e speleologico più l'eliambulanza del 118 per constatare il decesso. In seguito la salma è stata recuperata e portata a spalle a valle dove è stata consegnata ai carabinieri per le operazioni di polizia giudiziaria.