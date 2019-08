Pac, Coldiretti: "Bene l'arrivo degli anticipi dei finanziamenti europei"

Buone notizie sul fronte finanziamenti europei. Sono in arrivo, infatti, gli anticipi alle aziende degli interventi di Politica Agricola Comune - Pac.

A livello nazionale verranno erogati quasi 280 milioni di euro tra l'Agea e gli altri Organismi pagatori regionali attraverso i quali opera l'Unione Europea. Tale rapidità, visto che le domande Pac sono state presentate entro il 15 giugno, conferma la validità del lavoro svolto da Agea e dagli Organismi pagatori regionali in sinergia con il Caa Coldiretti che ha supportato le imprese in tutte le fasi della predisposizione e presentazione delle richieste, nonostante la complessità degli adempimenti e i tempi ristretti.

“In Piemonte a beneficiarne sono più di 14mila imprese per un totale di oltre 81 milioni di euro e di queste la maggior parte hanno presentato domanda tramite i nostri uffici Caa – spiegano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale. Un risultato importante che arriva grazie anche al pressing di Coldiretti che aveva sollecitato l’erogazione degli anticipi per garantire liquidità alle aziende in un anno segnato da eventi climatici estremi che hanno danneggiato le produzioni. La nostra regione, rispetto ad altre, per fortuna ha subito le anomalie del meteo in misura minore, nonostante non siano mancate fortissime grandinate, bombe d’acqua e sbalzi di temperatura notevoli.

D’altronde, si sta verificando una tendenza alla tropicalizzazione che compromette le coltivazioni nei campi e provoca danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne. Tale erogazione, dunque, rappresenta sicuramente un sostegno fondamentale per le nostre imprese dando loro la possibilità di far fronte ai molteplici impegni economici”.