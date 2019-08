Torino, aveva a carico un ordine di carcerazione: arrestato a Porta Nuova

Aveva a suo carico un ordine di cattura per esecuzione di pena emesso dalla Procura di Torino nell’aprile del 2010, per un furto commesso nel 2009. L’uomo, un cittadino rumeno di 53 anni, dovrà scontare la pena della reclusione di 3 mesi e 27 giorni per furto oltre alla sanzione amministrativa di 104 euro.

Il cinquantatreenne in Italia senza fissa dimora e con precedenti di Polizia, nel tardo di pomeriggio di sabato, si aggirava per la stazione di Porta Nuova e alla vista degli agenti aveva provato ad eludere il controllo di Polizia.

L’uomo è stato associato presso la casa circondariale Lorusso e Cotugno di Torino, a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria.