Due torinesi bloccati in Valgrande, nel Vco: li salvano Soccorso Alpino e 118

E' stato necessario un difficile intervento in Valgrande (nel Vco) da parte dell'equipaggio dell'eliambulanza 118 e dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese per portare in salvo due escursionisti di Torino, un uomo e una donna di 58 anni, partiti da Cicogna per un trekking in Valgrande di 6 giorni.



I due, in base alle ricostruzioni, si sono trovati ieri nella zona delle Corone di Ghina intorno alle 17.30, dopo che sulla zona si era abbattuto un forte temporale. In un passaggio difficoltoso la signora è precipitata per oltre 150 metri. La chiamata è arrivata alla centrale intorno alle 18 e subito oltre all'eliambulanza 118, viste le condizioni meteorologiche poco favorevoli, sono state allertate anche le squadre a terra della stazione Valgrande.