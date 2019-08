Aurora sfrutta l'estate per rifarsi il look: riasfaltata Via Alimonda [FOTO]

Importanti interventi di rigenerazione stradale e urbana sono stati realizzati nei giorni scorsi ad Aurora: il più significativo ed evidente ha riguardato la riasfaltatura di via Alimonda, richiesta più volte dalla cittadinanza.



Negli omonimi e adiacenti giardini, densamente frequentati dai residenti soprattutto durante il periodo estivo, Amiat ha invece effettuato sia la pulizia che la disinfestazione; da segnalare anche la messa in sicurezza di alcuni elementi metallici che fuoriuscivano dal terreno, potenzialmente pericolosi perché vicini all'area gioco.



I lavori hanno interessato anche Borgo Dora con il rifacimento dei marciapiedi di Via Mameli