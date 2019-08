Una delegazione di Volpiano in visita a Castries per il gemellaggio

Una delegazione di Volpiano è stata ospite da venerdì 2 a domenica 4 agosto nel comune gemellato di Castries, nella regione dell'Occitania, per partecipare alla tradizionale «Fête Votive», la festa patronale del paese francese.

Il gruppo è stato accolto con l'aperitivo di benvenuto venerdì sera e il giorno successivo ha seguito l'apertura ufficiale della festa nel parco del Castello di Castries. «Il gemellaggio tra i nostri comuni - ha detto il sindaco di Volpiano Emanuele De Zuanne - si basa su una bella amicizia che si è consolidata negli anni, con la partecipazione a manifestazioni come la Fête Votive e il De Bello Canepiciano, e ad altri momenti d'incontro; proprio in questi giorni un gruppo di "Castriotes" è in Piemonte per un trekking sulle nostre montagne insieme ad alcuni volpianesi. Nel 2020 taglieremo il traguardo dei dieci anni di gemellaggio ed è nostra intenzione festeggiare questo appuntamento nel migliore dei modi». Per il Comune di Castries è intervenuta la vicesindaca (première adjointe au maire) Claudine Vassas Mejri, che ha sottolineato il forte legame di amicizia tra le due comunità: «Sia per Volpiano che per Castries - ha detto - si tratta del primo gemellaggio e l'esperienza è stata sicuramente positiva».

La Fête Votive di Castries è una manifestazione taurina, con le corse dei tori nell'arena municipale e la sfida tra i «raseteurs» per strappare le coccarde legate alle corna (senza violenza nei confronti dell'animale), e gli «encierro», momenti nei quali il toro viene liberato sulla piazza principale del paese, chiusa da barricate dietro le quali si assiepa la folla, mentre alcuni ragazzi lo inseguono per dimostrare il proprio coraggio, evitando di essere travolti. Le serate sono invece dedicate alla musica, con i concerti dal vivo; tra le band di quest'anno anche i Larsen Effect, vincitori della Rock Cover Parade 2018 di Volpiano, arrivati a Castries insieme alla delegazione per il gemellaggio.

Domenica 4 agosto il gruppo di Volpiano ha assistito alla messa e alla benedizione dei cavalli, prima dei saluti e della partenza per l'Italia, con la promessa di ritrovarsi nel 2020 per il decennale del gemellaggio.