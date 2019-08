Ecco cosa fare nel fine settimana per chi si trova in Val di Susa

Dal 9 all'11 agosto non mancano certo le occasioni di interesse e svago per chi trascorre qualche giorno in Val di Susa. Di seguito, tutto l'elenco completo con orari, indirizzi e località.









VENERDÌ 9 AGOSTO

BARDONECCHIA

Conferenze e convegni

Necessità di promuovere le responsabilità delle nuove generazioni

Nella Chiesa Parrocchiale di S. Ippolito ore 16 conferenza "Necessità di promuovere le responsabilità delle nuove generazioni - gli adulti responsabili dell'educazione in famiglia" a cura di Elisabetta Serra.

Mostre

STORM 57. Dalla Fantasia all’Iperrealismo

Al Palazzo delle Feste dalle 16:30 alle 19 "STORM 57. Dalla Fantasia all’Iperrealismo". Mostra personale di pittura di Elisabetta DE MARIA. Fino al 15 agosto.

Tempo libero

KARAKORUM QUOTA 8000

Al Palazzo delle Feste alle ore 21 la guida alpina Alberto Re presenta “KARAKORUM QUOTA 8000”. Proiezione fotografica Uomini e Montagne.

SAUZE D'OULX

Tempo libero

I venerdì del CAI: Le fortificazioni del Vallo Alpino

Alle ore 21 nella sala conferenze dell'Ufficio del Turismo (viale Genevris 7) “I venerdì del CAI”: conferenza di Marco Garavelli sul Moncenisio: “Le fortificazioni del Vallo Alpino”.

Attività per bambini e famiglie

Teatro di burattini

Alle ore 17 al Parco Giochi Comunale teatro di burattini. Storie divertenti e personaggi originali animati dalle abili mani della compagnia "Il teatrino di carta".

SESTRIERE

Enogastronomia e mercati km 0

Gusto in Quota: la dieta mediterranea

6° edizione di “Gusto in Quota” alle 17:30 a Casa Olimpia (via Pinerolo). “LA DIETA MEDITERRANEA - A cura dell’ ASL TO3. Dibattito e degustazione.

VENERDÌ 9 e SABATO 10 AGOSTO

BARDONECCHIA

Cultura popolare

Festa patronale di San Lorenzo

In frazione Les Arnauds festa patronale di San Lorenzo. Programma:

venerdì 9 agosto

Alle ore 21 Flambeaux dalla chiesa parrocchiale alla Croce di San Lorenzo.

Sabato 10 agosto

Festa patronale di San Lorenzo e mostra mercato dell’artigianato. Messa alle ore 11.

Incontri letterari

Donne alla canna del gas; Convivio del re

Eventi in biblioteca (viale Bramafam 17). Programma:

Venerdì 9 agosto ore 16 presentazione del libro di Guido Collo "Donne alla canna del gas" e lezione di Corus in Fabula.

Sabato 10 agosto ore 16 presentazione del libro di Marisa e Manuel Torello "Convivio del re". La cucina dei rimasugli, ricette ottocentesche inedite dei cuochi di Casa Savoia e della nobiltà europea.

OULX

Proposte outdoor

Trekking per ragazzi

Trekking per ragazzi a cura dell’Estate Ragazzi – 13-17 anni, iscrizione obbligatoria – Org. Ass. La Cinciarella.

Tempo libero

Bookcrossing

Bookcrossing diffuso per le vie di Oulx.

SAUZE D'OULX

Proposte outdoor

Le gite di Barbara

Le gite di Barbara. Escursioni e gite naturalistiche per adulti. Programma:

Venerdì 9 agosto: “Mete Classiche Alta Valle” M.te MALAMOT (Moncenisio) - dislivello mt. 1.000. Ritrovo ATL ore 7,30 – difficoltà E.

Sabato 10 agosto: dislivello mt. 1.000 – difficoltà E Laghi CRISTOL-CIBIERES-OULE (Nevache).

Prenotazioni: tel. 3388211116.

VENERDÌ 9, SABATO 10 e DOMENICA 11 AGOSTO

CESANA TORINESE

Tempo libero

Attività a San Sicario Alto

Appuntamenti a San Sicario Alto.

Venerdì 9 agosto

ESIBIZIONE DI ACROYOGA alle ore 17.

Sabato 10 agosto

EVOLUVITANGO. Spettacolo di tango argentino del gruppo Vantango. Alle 21 nella piazzetta.

Sabato 10, domenica 11 e lunedì 12 agosto

TORNEO DI PADEL SUNSICARIO.

Domenica 11 agosto

MERCATINO.

FESTA COUNTRY. Grigliata e balli country dalle ore 12.30 a La Madia.

EXILLES

Tempo libero

Estate al Forte

Per la quinta estate consecutiva, il Forte di Exilles diventa teatro di un ricco calendario di appuntamenti, per grandi e piccoli, che riempie di musica, arte e letteratura uno dei simboli storici del Piemonte. Programma:

Siamo “un corpo unico” che cresce, respira e procede in un’unica direzione: lo dicono la filosofia, la religione, la scienza e lo racconta questo spettacolo, che tra musica, canzoni e poesia racconta un viaggio dove uomini, piante e animali si incontrano. Venerdì 9 agosto, ore 21, Attenti al lupo Windblow, con Celeste Gugliandolo, Massimo Germini, Bruno Maria Ferraro e Patrizia Pozzi; scritto e diretto da Ivana Ferri, in collaborazione con Agroinnova – Centro di competenza Università di Torino.

Il dottore dei fiori è il titolo di una graphic novel sceneggiata da Maria Lodovica Gullino e disegnata da Gabriele Peddes, sulla vita di uno scienziato dedito alla ricerca. In collaborazione con Agroinnova – Centro di competenza Università di Torino, lo spettacolo tratto dal libro, con Celeste Gugliandolo e Bruno Maria Ferraro, è sabato 10 agosto ore 18.

Esplorando il Forte è il ciclo di visite per scoprire le bellezze del Forte di Exilles. Dal 10 al 24 agosto e il 7 settembre alle ore 21 si tengono le visite notturne a cura di associazione Amici del Forte di Exilles.

Il fondatore e direttore dell’International Academy of Design and Health, Alan Dilani, spiega cos’è il Salutogenic Design, che mira al raggiungimento di buoni stili di vita e alla costruzione di spazi benefici per la salute, in modo da ridurre la propagazione di malattie nel mondo. Con Bruno Gambarotta, domenica 11 agosto, ore 18, a cura di Tangram Teatro e in collaborazione con Agroinnova – Centro di competenza Università di Torino.

Domenica 11 agosto, ore 10.30, è la volta di Alice cascherina, per scoprire il mondo sempre in compagnia di Gianni Rodari e della bambina che cade dentro le cose per conoscerle meglio, sempre con Claudia Bellin.

Per bambini dai 5 ai 10 anni. Tutti i laboratori sono a ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria: tel. 3276262304 – assfortexilles@gmail.com.

EXILLES

Tempo libero

Festival Teatro & Letteratura

“Festival Teatro & Letteratura” si pone l’obiettivo di coniugare la realtà quotidiana con le due classiche forme d’arte. Programma:

9 agosto | h. 21.00 (Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili)

FORTE DI EXILLES - Cortile del Cavaliere

FOCUS AMBIENTE in collaborazione con Agroinnova Centro di Competenza dell’Universtità di Torino. CELESTE GUGLIANDOLO – MASSIMO GERMINI

BRUNO MARIA FERRARO – PATRIZIA POZZI in "ATTENTI AL LUPO! WINDBLOW - La poesia della Terra". Tra musica, canzoni e poesia, un viaggio dove uomini, piante e animali si incontrano.

10 agosto | h. 18.00 (Ingresso libero)

FORTE DI EXILLES - Cappella del Forte

FOCUS AMBIENTE in collaborazione con Agroinnova Centro di Competenza dell’Universtità di Torino CELESTE GUGLIANDOLO e BRUNO MARIA FERRARO in "IL DOTTORE DEI FIORI" di Maria Lodovica Gullino (ed. Edagricole).

11 agosto | h. 18.00 (Ingresso libero)

FORTE DI EXILLES - Cappella del Forte

FOCUS AMBIENTE in collaborazione con Agroinnova Centro di Competenza dell’Universtità di Torino SALUTOGENIC DESIGN. INCONTRO CON ALAN DILANI, fondatore e direttore dell'International Academy for Design and Health. Con la partecipazione di BRUNO GAMBAROTTA.

OULX

Musica e spettacolo

Circo moderno e danza

Spettacoli all'iper Le Baite (corso Torino 118). Programma:

Venerdì 9 agosto ore 17 Spettacolo Circo Moderno "Carton Toylette". Ingresso 8 euro.

Sabato 10 agosto ore 17 Spettacolo di danza dedicato ai bambini "Mi fai una faccia?" Ingresso 8 euro.

Domenica 11 agosto ore 21 Spettacolo Circo Moderno "Sogni in Scatola". Ingresso 8 euro.

SAUZE D'OULX

Incontri letterari

Fiera del libro

6ª fiera del libro a cura della casa editrice Susa Libri. In programma eventi e presentazioni con autori. A partire dalle ore 9.30 nel palatenda nel Parco Giochi Comunale. Fino al 25 agosto.

VENERDÌ 9 e DOMENICA 11 AGOSTO

OULX, BARDONECCHIA

Tempo libero

Borgate dal Vivo

Quarta edizione del Festival Borgate dal Vivo. Programma:

Venerdì 9 agosto, Jardin d'la Tour, Oulx, h. 21 secondo appuntamento con Guido Catalano di Borgate dal Vivo 2019. Ingresso gratuito.

Domenica 11 agosto a Campo Smith, Bardonecchia. Programma:

ore 15 partita dimostrativa di calcio unificato al campo da calcio a 7 di fronte al Palazzetto dello Sport, via Mallen 2.

Ore 16 dimostrazioni di sport unificato; laboratori creativi con l’argilla; intrattenimento per i più piccoli con trucca-bimbi e palloncini.

Ore 17.30 presentazione del libro di Franco Faggiani “La manutenzione dei sensi” (Fazi Editore, 2018) con reading.

Ore 19 aperitivo all'Harald’s Restaurant e dj set con dj Alain.

SABATO 10 AGOSTO

AVIGLIANA

Musica e spettacolo

Evoluzione della tonalità

La Chiesa di Santa Maggiore in Borgo Vecchio alle 21 ospita un nuovo concerto per la rassegna "Avigliana... Insieme" dal titolo "Evoluzione della tonalità" da J. S. Bach a Philip Glass di Pier Paolo Strona, musicista e fotografo autore del libro “Il Gioco dei Suoni e delle immagini” (Araba Fenice, 2018) e co-autore con G. A. Pignone del libro “Pietre Sacre in Val di Susa” (Neos Edizioni, 2016). Musiche di J. S. Bach, F. Chopin e P. Glass. Mostra fotografica all’interno della Chiesa di Santa Maria. Organizza l'associazione culturale "Vita e pace".

BARDONECCHIA

Attività per bambini e famiglie

Baby dance

Baby dance per tutti i bambini dalle 11:30 alle 12:30 in Piazzetta Bruno Caccia.

Bardonecchia Circus

In via Medail alle ore 15:30 Bardonecchia Circus, animazione per bambini.

Incontri letterari

Storie di un amore senza fine

Al Palazzo delle Feste alle ore 17:30 presentazione libro “Storie di un amore senza fine” di Luisa Conte.

Musica e spettacolo

Scena 1312: Discoteca in terrazza

Scena 1312 – a cura di Estemporanea presenta, alle ore 21:30 sulla Terrazza del Palazzo delle Feste, "DISCOTECA IN TERRAZZA" con dj Placido del gruppo I Moderni (Xfactor 2012).

La terrazza del Palazzo delle Feste ospita il dj set di Dj Placido, membro dei Moderni, gruppo classificatosi secondo all’edizione 2012 di X Factor.

Dopo l’appuntamento del 3 agosto dedicato al revival anni ’70, ’80 e ’90, questa volta gli amanti della dance possono scatenarsi per una notte sulle note delle più celebri hit degli ultimi anni e dei tormentoni dell’estate 2019. Ingresso gratuito.

Proposte outdoor

Alla scoperta degli alpeggi nella conca di Bardonecchia

Il Comune di Bardonecchia, in collaborazione con la Pro Loco e il supporto degli allevatori locali e delle guide naturalistiche, organizza, per tutti i sabati, escursioni alla scoperta dei cinque alpeggi attivi nel periodo estivo nella Conca di Bardonecchia: Alpeggio Beatrix, allo Jafferau, Alpeggio Clos, al Pian del Sole, Alpeggio Pian delle Stelle nel Vallone del Frejus, Alpeggio Valle Fredda e Alpeggio Valle Stretta, nelle omonime valli.

La quota d’iscrizione per le escursioni di gruppo, massimo 10 persone, è di € 20 euro a testa. Trasferimento con mezzi propri.

Obbligo di prenotazione entro il mercoledì antecedente la gita: Ufficio del Turismo, Piazza Alcide De Gasperi 1/a, tutti i giorni ore 9-13 e14.30-18, tel. 012299032.

Teatro e cinema

Documentario su Bardonecchia

All’Alveare (via Medail 43/A) alle ore 21 proiezione documentario su Bardonecchia.

BUTTIGLIERA ALTA

Visite guidate al patrimonio culturale

Visita alla precettoria di S. Antonio di Ranverso

La notte di San Lorenzo alle 21:30 è un'occasione speciale per visitare la precettoria di S. Antonio di Ranverso. La storia dell'ordine degli Antoniani, della Precettoria e dei capolavori d'arte che custodisce è il filo conduttore di questa visita unica, organizzata nella notte delle stelle cadenti.

Necessaria la prenotazione: tel. 011936450 (dal mercoledì alla domenica) - ranverso@ordinemauriziano.it.

CESANA TORINESE

Mercati e fiere

Mercatino

Mercatino a San Sicario Borgo.

Teatro e cinema

Quando Nina Simone ha smesso di cantare

"Quando Nina Simone ha smesso di cantare". Dramelot Teatro con Elisa Galvagno e Francesca Bracchino. Alle ore 21.00 alla biblioteca comunale 2 giugno.

CHIOMONTE

Proposte outdoor

Occhio, il lupo è tornato

Escursione a pagamento "Occhio, il lupo è tornato".

La quota è di:

- 10€ adulti

- 3€ bambini (dai 7 ai 14 anni)

- gratuito per bambini fino a 6 anni

Ritrovo alle ore 8:30 alla chiesa del Frais di Chiomonte.

L'escursione dura l'intera giornata con pranzo al sacco.

Escursione guidata con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0122854720 o scrivendo a segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it.

CLAVIERE

Proposte outdoor

Ferrata del Monte Chaberton

Ferrata del Monte Chaberton. Attività riservata ai soli soci CAI in possesso della quota associativa dell’anno in corso. L’attività è riservata ai soci con provata esperienza in alta montagna e percorsi attrezzati.

Ritrovo: ore 6:30 alla gelateria di Cesana Torinese.

Partenza in auto: per la località di escursione ore 8:30.

Quota di partenza: Claviere 1760 mt.

Difficoltà: EE con capacità fisiche di alta montagna.

Quota partenza ferrata: 2700 mt circa.

Quota di arrivo: 3131 mt.

Dislivello: 1371 mt.

Tempo di salita: h. 03,30/04,00.

Tempo di discesa: h. 02,00 circa.

Attività: risalita su via ferrata di alta quota.

Percorso: dal centro di Claviere si risale il sentiero che conduce direttamente a Batteria Alta, da qui per diversi tornanti si giunge a Pian delle Marmotte dove da le prime rocce sul crinale diparte la via ferrata di 400 mt circa fino alla vetta del monte Chaberton. In discesa si raggiunge il colle Chaberton poi si prende il sentiero che porta nella valle delle Besse e si raggiunge Claviere.

Attrezzatura: kit via ferrata (imbraco da alpinismo, caschetto da alpinismo, longe da via ferrata), guanti tipo da lavoro e/o da bici, zainetto con eventuali ricambi, borraccia e quanto ritenuto necessario, scarponcini da trekking o scarponi da montagna (no scarpe ginniche o similari). Abbigliamento di alta montagna.

Prenotazioni (entro il 7 agosto) e informazioni: bardonecchia@cai.it.

Coordinatore: Giorgio Gambelli, tel. 3275419221 - gidue58@gmail.com.

OULX

Eventi sportivi

Torneo di beach volley

Torneo di beach volley dalle ore 9 alle ore 19 al Lago Orfù con iscrizione obbligatoria e a seguire beach party.

Incontri letterari

Il delitto Codecà

Presentazione del libro “Il delitto Codecà” a cura dell’autore Roberto Gremmo alle ore 16.30 alla Casa delle Culture (via Vittorio Emanuele 24).

Proposte outdoor

Refuge des Ecrins

Escursioni con la guida alpina Alberto Re. Oggi Refuge des Ecrins. Prenotazioni: tel. 0122832369 - iat@comune.oulx.to.it.

NOVALESA

Proposte outdoor

Sfida al campione

Sfida al campione. Se per te l’importante è pedalare su percorsi che hanno fatto la storia del ciclismo, hai lo spirito giusto per partecipare alla Sfida al Campione, un prestigioso trittico di cronoscalate dove ogni partecipante può confrontarsi con i tempi fissati da grandi campioni del ciclismo italiano.

NOVALESA - MONCENISIO

Tempo 21’ e 13” (Diego Rosa)

Lunghezza 6,7 km

Dislivello: 670 mt D+

Pendenza media 10%

RUBIANA

Incontri letterari

Essere stati

Alle ore 16:30 in biblioteca (via Roma 5) presentazione del libro "Essere stati" di Marco Subbrizio. Partecipano l'autore, la bibliotecaria Giulia Pagella e l’editore Silvia Maria Ramasso. Saluta Fabio Otta, consigliere delagato alla Cultura.

SANT'ANTONINO DI SUSA

Musica e spettacolo

Depenna Caimano

Al chiosco nel parco Ilse Schölzel Manfrino (borgata Cresto) alle ore 21:30 "Depenna Caimano" in concerto (Indie Pop). Presentano le loro composizioni originali, alcune tratte dal loro album “Resteremo soli insieme”. Ingresso libero.

SAUZE DI CESANA

Musica e spettacolo

Dalle radici al cielo

Estate a Grangesises. Semi di grano: cultura, musica, tempo libero. Oggi ore 21 dal nuovo progetto di Simona Colonna concerto violoncello e voce "Dalle radici al cielo".

SAUZE D'OULX

Attività per bambini e famiglie

Baby dance

Baby dance, animazione musicale per bambini alle ore 17 al Parco Giochi Comunale.

Fauna delle nostre valli

Alle ore 21 nella sala conferenze dell'Ufficio del Turismo (viale Genevris 7) "Fauna delle nostre valli" – Docufilm a cura di Ezio Giuliano. Un documentario da non perdere sulla fauna che popola le nostre vallate.

SESTRIERE

Attività per bambini e famiglie

Trenino turistico, Ludobus e pony

A Sestriere – Borgata trenino turistico, animazione Ludobus, giro del paddock sui pony per i bimbi. In collaborazione con l’associazione Pancouta.

Enogastronomia e mercati km 0

Gofri

Gofri in piazza Fraiteve a cura degli Alpini Gruppo di Sestriere.

Teatro e cinema

Sestriere Film Festival

Alle ore 21 al Cinema Fraiteve nona edizione del Festival Internazionale del Film di Montagna a 2035 metri "Sestriere Film Festival - Dalle Montagne Olimpiche... uno sguardo sul mondo".

Evento cinematografico internazionale organizzato dall’Associazione Montagna Italia. Il Festival, interamente dedicato alla cultura di montagna, promuove le terre alte attraverso il cinema, ma anche diversi eventi collaterali tra cui momenti di arte, musica, fotografia, premiazioni, escursioni. L’esplorazione, le escursioni, l’alpinismo, la verticalità sono al centro delle tematiche affrontate dal Festival. Ingresso libero. Fino a oggi.

SABATO 10 e DOMENICA 11 AGOSTO

BUSSOLENO

Tempo libero

Festa patronale dell’Assunta

Festa patronale dell’Assunta. Programma:

da sabato 3 a domenica 25 agosto in piazza del mercato luna park.

Da sabato 10 a mercoledì 21 agosto ore 19 servizio bar ristoro con stand enogastronomico nell'area adiacente al salone polivalente.

Domenica 11 agosto alle ore 21 nel salone polivalente ballo liscio con l’orchestra Gli Smeraldi

CESANA TORINESE

Musica e spettacolo

Intrattenimento musicale e balli di gruppo

Intrattenimento musicale e balli di gruppo dalle ore 15 allo Chalet Casa Cesana.

CESANA TORINESE, SAUZE DI CESANA

Musica e spettacolo

Altenote nella Via Lattea

Rassegna musicale “Altenote nella Via Lattea”. Programma:

Sabato 10 agosto Cesana Torinese ore 16:30 San Sicario quartetto Highnotes. Musiche di Rossini, Spies, Jadin, Beethoven, Gambaro.

Domenica 11 agosto Sauze di Cesana ore 17 piazzetta frazione Grangesises quartetto Highnotes. Musiche di Rossini, Spies, Jadin, Beethoven, Gambaro.

MONCENISIO

Tempo libero

Cavalieri del Conte Verde

Il Conte Verde e i suoi fidi cavalieri sono accolti dalle autorità del luogo, e fanno provare ai bambini l'emozione di salire su un vero cavallo medioevale. Inoltre si possono ammirare e conoscere i bellissimi rapaci di Amedeo VI.

OULX, VILLAR FOCCHIARDO

Teatro e cinema

Lo Spettacolo della Montagna

Lo Spettacolo della Montagna. Programma:

OULX – Parco Comunale JARDIN D’LA TOUR, sabato 10 agosto ore 21.30 Evento Speciale BANDA OSIRIS e TRELILU Piemontecarlo.

Parco Orsiera Rocciavrè - Villarfocchiardo Certosa di Montebenedetto domenica 11 agosto, ore 16.30 Onda Teatro IL RAGNO E L'UVA e altre favole di Leonardo da Vinci, a cura di Francesca Rizzotti e Claudia Appiano.

SAUZE D'OULX

Tempo libero

Olympikite

Olympikite: 12° festival internazionale degli aquiloni all'elisuperficie. Libero accesso al campo di volo mattina e pomeriggio nei week end e dalle 15 alle 18 da lun a ven per voli liberi e dimostrazione di aquilonismo acrobatico e da trazione. Fino al 15 agosto.

DOMENICA 11 AGOSTO

AVIGLIANA

Cultura popolare

Festa del Tubo

L'Unione Bocciofila Aviglianese organizza la tradizionale Festa del Tubo sotto i castagneti di Monte Cuneo. Il programma prevede: domenica 11 agosto alle ore 15, dimostrazione del Nucleo Cinofili da soccorso dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Ore 21, intrattenimento musicale con l'orchestra Mimmo Mirabelli.

BARDONECCHIA

Incontri letterari

Le previsioni meteorologiche d’altri tempi

Al Palazzo delle Feste presentazione del libro "Le previsioni meteorologiche d’altri tempi. Come i montanari facevano le previsioni meteo quanto ancora non c’era la TV".

Il libro spiega come in passato le genti di montagna facevano le previsioni meteorogiche, osservando attentamente i segnali che la natura ancora oggi fornisce.

Programma:

ore 15 Alessandra Simiand e Stefano Vachet illustrano le fotografie del libro spiegando come sono riusciti a catturare le immagini che corredano il libro senza tuttavia svelare… i trucchi del mestiere!

Ore 16:30 laboratorio per bambini: Un arcobaleno di previsioni, intrattenimento del giovane pubblico con piccoli esperimenti e curiosità.

Ore 17 presentazione del libro “Meteo d’altri tempi” a cura dell’autrice Rita Cristina Manfro.

Proposte outdoor

Marcia Alta

Da piazza Statuto alle ore 8 Marcia Alta Bardonecchia - Rochemolles – Scarfiotti - Colle del Sommeiller.

Tempo libero

Cena in bianco e rosso

In via Medail alle ore 19:30 cena in bianco e rosso. La cena che dal 2017 caratterizza la settimana della Festa Patronale di Bardonecchia con grande coinvolgimento di residenti, turisti e attività commerciali. Bardonecchia si veste dei suoi colori: il bianco e il rosso, come tutti i partecipanti e gli allestimenti.

Quota di partecipazione offerta minima € 5,00.

Il ricavato andrà interamente devoluto alla Croce Rossa di Bardonecchia.

Termine di iscrizione domenica 11 agosto entro ore 17.

CESANA TORINESE

Proposte outdoor

Passeggiata a sei zampe

Passeggiata a sei zampe “VII Memorial Yuba”. Passeggiata cane - padrone, aperitivo, sfilata e premiazione. A scopo benefico. Ritrovo dalle ore 9.15 in Piazza Vittorio Amedeo.

OULX

Visite guidate al patrimonio culturale

A spasso nel tempo

A spasso nel tempo: visite accompagnate da Andrea Terzolo al centro storico di Oulx - partenza ore 17, iscrizione obbligatoria all’Ufficio del Turismo di Oulx.

SAUZE D'OULX

Enogastronomia e mercati km 0

Fete du gofre

La fete du gofre. 12ª edizione della tradizionale Festa dei Gofri: un omaggio ad uno dei tesori culinari della Valle di Susa. Dalle ore 17 per le vie del centro storico.

Proposte outdoor

Ferrata La Grand Falaise

Attività estive del CAI sottosezione di Sauze d'Oulx con la guida alpina Carlo Gallone. Oggi Ferrata La Grand Falaise - (Freissinieres) dislivello mt. 300 - difficoltà media. Prenotazioni ed eventuale noleggio materiale: Massimo Perron, tel. 3408783589.

SESTRIERE

Tempo libero

Raduno veicoli d’epoca