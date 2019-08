La ghironda di Briga e la sua storia risuonano al Rifugio delle Rane di Usseaux

Una nuova proposta #fuoriporta, una nuova proposta, dopo la Valsusa, per incontrare un territorio occitano che va oltre le Vallate delle Terre del Monviso. Dopo la Val Susa eccoci nella bellissima Usseaux, in Valle Chisone. In scena, la storia di Briga lo violaire, la ghironda e le genti delle alte valli.