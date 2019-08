Tav, Frediani attacca Cirio: "Bene i sindaci che hanno risposto al one man show del Governatore"

La consigliera del Movimento 5 Stelle Francesca Frediani attacca il Governatore del Piemonte, Alberto Cirio. "Bene i sindaci della Valsusa che hanno risposto picche all'invito per il “One man show” di Cirio sul TAV. Una proposta indecente: presenziare senza diritto di parola, con il bavaglio, per non disturbare la passerella della Giunta regionale. E magari applaudire pure il monologo del Presidente".