Rivoluzione tram, 44 fermate “sospese”: quali sono e quali linee riguardano

Sette linee tranviarie, 44 fermate in meno, corsie riservate e semafori ad hoc. La rivoluzione del trasporto tranviario a Torino verrà avviata a settembre, ma tutto è già stato deciso: con i progetti di priorità semaforica, di corsie riservate e di ottimizzazione delle fermate, la Giunta Appendino mira a rendere più veloci i tram cittadini e a garantire ai fruitori un aumento potenziale della produzione di km offerta.

Uno dei punti cardine della nuova rete tranviaria targata Gtt è senza dubbio l’ottimizzazione delle fermate . Prima dell’inizio delle scuole ne spariranno 45 e una nuova verrà istituita. Il risultato? 44 fermate tranviarie in meno sulle 453 attuali. Le fermate che spariranno sono quelle giudicate troppo vicine o poco frequentate dai passeggeri dei tram.

Le fermate verranno “oscurate” entro un mese. Parlare di soppressione non sarebbe corretto in quanto Gtt, in accordo con l’assessorato ai Trasporti, ha deciso di sospenderle: dopo un’accurata analisi di bippature e cellule telefoniche, le fermate da sopprimere sono state scelte con cura ma se dovessero emergere criticità, il ripristino della fermata sarà snello e quasi immediato. Nulla di definitivo dunque.